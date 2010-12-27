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В Петербурге и Ленобласти прекратили аналоговое телевещание
Сегодня, 19:08
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В Петербурге и Ленобласти прекратили аналоговое телевещание

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Российское телевидение перешло на цифровой сигнал.

С 14 октября Петербург, Ленобласть и еще 20 регионов России полностью перешли на цифровое телевещание. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что работа по переходу на "цифру" велась с жителями еще с февраля 2019 года. 

Аналоговое вещание общедоступных каналов прекратилось, но вместо этого 99,4% жителей региона получили доступ к 20 цифровым телевизионным каналам в хорошем качестве. Это коснется также и тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах и ранее мог смотреть только четыре канала. Остальные 0,6% подключат к сигналу на выгодных условиях через спутник. 

Устанавливать приставки и необходимое оборудование для перехода на цифровое телевидение помогали волонтеры. 

"Была определена зона покрытия цифровым сигналом, организована социальная помощь льготным категориям граждан –  компенсация за приобретенное оборудование.  Участников Великой Отечественной войны  цифровыми приставками обеспечили бесплатно",

- сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

В течение недели на частотах аналоговых программ будет заставка о необходимости перейти на цифровой телесигнал. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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