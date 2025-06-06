После попытки посадки на Луну не удалось восстановить связь с японским модулем

Если связь с аппаратом не вернется, посадка будет признана неудачной.

Инженеры не могут установить связь с японским модулем HAKUTO-R ("Хакуто-эр"), который также называют Resilience после попытки посадки аппарата на лунную поверхность. Соответствующее заявление сделали специалисты из компании-разработчика Ispace ("Айспейс"). В настоящий момент нет точных данных о том, что произошло с космическим модулем. Предположительно, попытка высадки на естественный спутник земли оказалась неудачной. Во время прямой трансляции примерно за полторы минуты до запланированного времени посадки устройства на поверхность Луны высота модуля резко упала до нуля.

На данный момент нам пока не удалось установить связь с Resilience, но инженеры Ispacе в нашем центре управления продолжают работать над тем, чтобы связаться с модулем. уведомили представители оператора

Напомним, что компания Ispacе уже пыталась отправить свой модуль на Луну в апреле 2023 года. Однако в последние секунды перед посадкой, пока связь с модулем все еще поддерживалась операторами связи, аппарат резко ускорился. Специалисты указали, что связь с устройством не будет восстановлена, поэтому посадку признали неудачной. HAKUTO-R в высоту составляет 2,3 метра. Он был запущен к Луне 15 января с помощью ракеты-носителя Falcon 9 от американской компании SpaceX.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости