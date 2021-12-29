GITAI R1 протестирован на полигоне с лунным рельефом.

В Японии создали луноход с руками. Об этом рассказали представители компании-разработчика GITAI. Специалисты пояснили, что телеуправляемый робот был протестирован на космическом полигоне в городе Сагамихара с имитацией лунного рельефа от Национального агентства JAXA. Основной задачей лунохода станет добыча полезных ископаемых, сборка аппаратуры и техническое обслуживание. Испытания завершились по четырем направлениям: мобильности, преодолению препятствий, сборке солнечных батарей, подъем на холм.

Конструкторы снарядили устройство GITAI R1 четырьмя колесами. Они имеют угол вращения в 360 градусов. Такая особенность позволит роботу ездить боком и преодолевать песчаные поверхности под наклоном до 20 градусов. Луноход имеет фонарик, две руки и камеры. Управление роботом полностью дистанционное. Движения и конечности GITAI R1 контролируются с помощью VR-контроллеров.

"Роскосмос" впервые показал робота для работы в открытом космосе.

Фото и видео: YouTube / GITAI Inc.