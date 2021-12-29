"Роскосмос" впервые показал робота для работы в открытом космосе

Представлены фотографии, видео и 3D-модель "Теледроида".

Государственная корпорация "Роскосмос" впервые показала робота, необходимого для работы в открытом космосе. Видео и фотоматериалы, а также 3D-модель аппарата размещены на официальном сайте компании. "Теледроид" представляет из себя образец нового поколения.

Ранее журналисты узнали о планах России запустить "Теледроид" на Международную космическую станцию в 2024 году. Эксперименты, которые предполагается провести с ним на орбитальной станции, позволят ученым получить задел для создания роботов, которые смогут выполнять миссии на Луне и орбите небесного тела.

По внешнему виду "Теледроид" напоминает торс человека. Функционировать он будет в режиме аватара. Устройство будет копировать движения оператора, одетого в специальный костюм. Сам человек будет находиться на МКС или в Центре управления полетами. Типовые операции робот сможет реализовывать самостоятельно.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пояснил, что на кадрах был показан габаритный макет, изготовленный из пластика — полиамида.

Ракету "Союз-2.1а" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк.

Фото и видео: "Роскосмос"

