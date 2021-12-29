Ракету "Союз-2.1а" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Запуск прошел успешно.

Российскую ракету-носитель "Союз-2.1а" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк. Об этом рассказали журналистам представители пресс-службы Министерства обороны страны. Операция проводилась на территории Архангельской области силами Космических войск ВКС РФ. Старт был дан в 10 часов по московскому времени с установки под номером четыре.

В 10:00 боевым расчетом успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. пресс-служба Минобороны России

Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя зафиксированы в штатном режиме. Наземный автоматизированный комплекс контролировал запуск ракеты и ее полет. В "Союзе" использовался разгонный блок "Фрегат". Он отделился от третьей ступени ракеты-носителя спустя девять минут после старта. Выход на орбиту займет несколько часов.

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Фото: "Роскосмос"

