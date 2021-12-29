SpaceX запустила ракету со спутниками сети Starlink

Компания отправила в космос еще 49 микроаппаратов.

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками сети Starlink. В космос отправилась новая группировка микроспутников, необходимая для распространение широкополосного интернета по планете. Мероприятие транслировалось на официальном сайте оператора миссии.

Запуск ракеты происходил с территории площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенной в штате Флорида. Старт был дан специалистами в 13:13 дня 3 февраля по местному времени Восточного побережья США (в 21:13 по московскому времени). Известно, что на этот раз ракета должна вывести на околоземную орбиту 49 аппаратов.

Напомним, что первая ступень ракеты ранее использовалась при четырех космических запусках компании. Сотрудники SpaceX и на этот раз вернули этот элемент от Falcon 9 на платформу. Она в автоматическом режиме опустилась на на плавучую платформу в Атлантическом океане.

SpaceX запустила ракету со спутником для нужд разведки США.

Фото и видео: YouTube / SpaceX