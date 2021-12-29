SpaceX запустила ракету со спутником для нужд разведки США

Назначение аппарата НУВКР не раскрывается.

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9 со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Трансляция старта велась на официальном сайте космического оператора. Известно, что миссия стартовала с комплекса, размещенного на базе ВВС США ванденберге, штат Калифорния.

Миссия получила название NROL-87. Ракета отправилась в космическое пространство в 15:28 вечера 2 февраля по времени восточного побережья США (в 23:28 по московскому времени). Приблизительно спустя восемь минут после старта первая ступень носителя вернулась в автоматическом режиме на площадку, установленную на космодроме.

Напомним, что деятельность НУВКР строго засекречена. Параметры и описание разведывательного аппарата не раскрываются.

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