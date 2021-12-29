Китайский зонд прислал новогоднее поздравление с Марса

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Китайский орбитальный зонд прислал новогоднее поздравление с Марса. Об этом рассказали специалисты из местного Национального космического управления (CNSA). "Тяньвэнь-1" отправил видеоролик в преддверии Нового года, наступающего по лунному календарю. На кадрах заметны фрагменты самого модуля, которые находятся около поверхнсти красной планеты.

Напомним, что китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" по состоянию на 1 февраля провел на орбите Марса уже 557 дней. Его коллега марсоход "Чжужун" (Zhurong) прошел порядка 1 524 м по поверхности красной планеты. В управлении апаратами заявили о том, что с момента запуска 23 июля 2020 года миссия отправила на Землю 600 ГБ научных сведений. А 2 февраля "Тянвэнь-1" отметит свою первую годовщину пребывания на орбите Марса.

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Фото и видео: YouTube / CNSA Watcher - Archives

