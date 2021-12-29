SpaceX запустила в США ракету с итальянским спутником

Миссия откладывалась четыре раза.

Американская компания SpaceX запустила в США ракету-носитель Falcon 9 с итальянским радиолокационным спутником дистанционного действия. Мероприятие транслировалось на официальном сайте оператора. Ракета стартовала в 18:11 вечера 31 января по местному времени Восточного побережья США (в 02:11 утра 1 февраля по времени Москвы) с территории космической площадки в центре имени Джона Кеннеди, расположенного в штате Флорида.

Спустя восемь минут после запуска ракеты первая ступень в автоматическом режиме снова села на стартовую площадку, установленную на космодроме. Через час после запуска иностранный спутник был выведен на околоземную орбиту. Изначально миссия должна была пройти 27 января. Однако ее пришлось переносить четыре раза. Трижды это решение специалисты связывали с неблагоприятными погодными условиями около мыса Канаверал.В воскресенье старт был перенесен из-за появления в зоне запуска ракеты постороннего судна.

Напомним, что COSMO-SkyMed принадлежит Итальянскому космическому агентству. Аналогичный аппарат был выведен российским "Союзом" на орбиту Земли в декабре 2020 года.

Взрыв на строящемся космодроме SpaceX попал на видео.

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