Взрыв на строящемся космодроме SpaceX попал на видео

Компания испытывала на прочность резервуары, которые устанавливают на космические корабли.

На строящемся космодроме SpaceX в Техасе взорвался испытательный резервуар с жидким азотом. Об этом сообщает сетевое издание Futurism.

Инцидент произошел 18 января в ходе эксперимента. В самой компании SpaceX рассказали, что резервуар с жидким азотом находился под сильным давлением. Таким образом на прочность испытывают баки, которые устанавливают на космические корабли.

В компании не уточнили, намеренно ли был взорван бак или нет. Один из очевидцев отметил, недалеко от резервуара были расположены автомобили и биотуалеты, и ему показалось странным, что территорию до начала испытаний не подготовили должным образом.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее на нефтепроводе на востоке Мексики прогремел взрыв.

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Фото: Twitter / vinniep37