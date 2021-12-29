Взрыв на строящемся космодроме SpaceX попал на видео

На строящемся космодроме SpaceX в Техасе взорвался испытательный резервуар с жидким азотом. Об этом сообщает сетевое издание Futurism.
Инцидент произошел 18 января в ходе эксперимента. В самой компании SpaceX рассказали, что резервуар с жидким азотом находился под сильным давлением. Таким образом на прочность испытывают баки, которые устанавливают на космические корабли.
В компании не уточнили, намеренно ли был взорван бак или нет. Один из очевидцев отметил, недалеко от резервуара были расположены автомобили и биотуалеты, и ему показалось странным, что территорию до начала испытаний не подготовили должным образом.
В результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее на нефтепроводе на востоке Мексики прогремел взрыв.
Видео: Telegram / Военный обозреватель
Фото: Twitter / vinniep37
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