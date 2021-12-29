Огонь охватил трубопровод компании Pemex.

На нефтепроводе на востоке Мексики прогремел взрыв. Об этом в собственных социальных сетях рассказали представители регионального управления по чрезвычайным ситуациям. Известно, что проблема возникла с конструкцией государственной компании Pemex, расположенной в штате Табаско. После взрыва там зафиксировано крупное возгорание. Сейчас специалисты говорят о том, что пламя не угрожает жителям ближацших районов.

Вместе с Pemex наши пожарные участвуют в ликвидации утечки на нефтепроводе в Вилья-ла-Вента. Сведений о пострадавших при пожаре не поступало. управление по ЧС в Мексике

Основной версией произошедшего считается сжигание сухой травы около нефтепровода.

Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции.

Фото: Twitter / Victor Cabrera

Видео: Youtube/alerta_oaxaca