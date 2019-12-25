"Теледроид" будет запущен на МКС в 2024 году.

Новый российский робот-космонавт опробует технологии для освоения Луны. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров. Компания занималась разработкой робота "Федора". Новый аппарат протестирует технологии для исследования Луны на Международной космической станции.

Если говорить о каком-нибудь новом луноходе, который будет исследовать поверхность, то логичным выглядит предложение использовать в нем отработанные в космосе технологии Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО "Андроидная техника"

Эксперт заметил, что при создании "Теледроида" создатели думали о том, чтобы аппарат мог справляться с задачами на Луне. На данный момент разработчики не знают, как именно будут выглядеть роботы для лунных миссий. Это будет известно после того, как ученые определятся с необходимым функционалом.

Напомним, что "Теледроид" создается как антропоморфный робот без ног. Аппарат будет работать на внешней поверхности МКС. С февраля 2020 года стало известно о том, что инженеры завершили эскизное и технической проектирование устройства. Комплекс отправится на орбиту Земли в 2024 году.

Российский космический аппарат протестируют оборудованием из США и Европы.