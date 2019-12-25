Российский космический аппарат протестируют оборудованием из США и Европы

Российский космический аппарат "Луна-25" протестируют оборудованием из США и Европы. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители предприятия-производителя станции НПО имени Лавочкина.
В компании рассказали, что в Швейцарии приобретут четыре сферических отражателя, а в Америке - 250 магнитных держателей и оснастку. Закупка иностранного оборудования обусловлена отсутствием отечественных аналогов на рынке.
В НПО имени Лавочкина добавили, что "Луна-25" на борту будет иметь лазерный масс-спектр, созданный Россией совместно с Швейцарией. Данное устройство необходимо для изучения лунного грунта. Космический аппарат также получит ТВ-камеру "Пилот". разработанную Европейским космическим агентством.
Россия сядет на Луну в 2021 году.
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