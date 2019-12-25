Белый дом не поддерживает резолюцию ООН от 1979 года.

Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны. В соответствующем документе говорится о том, что в Вашингтоне не признают Соглашение о деятельности стран на Луне и других небесных телах, согласно которому работа спутника является достоянием всего человечества. Глава государства считает необходимым поддержать коммерческое освоение ресурсов в космосе. Об этом сообщили чиновники из пресс-службы Белого дома.

Американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством говорится в тексте указа президента

Трамп добавил, что космос юридически и фактически является "уникальным пространством для деятельности", поэтому США не рассматривают его как "всеобщее достояние". Они намерены стимулировать поддержку добычи ресурсов в космосе. В Америке не соглашаются с тем, что Луна может подлежать национальному присвоению ни путем суверенитета, ни путем оккупации.

Напомним, что Соглашение о деятельности государства на Луне и других небесных телах подписано членами Генеральной ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

Стала известна дата запуска первого российского аппарата на Луну.