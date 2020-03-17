Стала известна дата запуска первого российского аппарата на Луну

"Луна-25" полетит на Луну не раньше 2021 года.

Стала известна дата запуска первого российского космического аппарата на Луну. Пуск запланирован на 1 октября 2021 года. Об этом "РИА Новостям" заявил глава отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН. Игорь Митрофанов уточнил, что есть еще резервная дата — 30 октября.

Российские специалисты собираются запустить на Луну космический аппарат "Луна-25". Его название продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века. Для современной России этот аппарат станет первым, запущенным на лунную миссию. Местом посадки выбраны окрестности южного лунного полюса. Там "Луна-25" проведет исследования свойств и состава полярного грунта. Ученых также интересует полярная экзосфера Луны.

Ранее SpaceX отменила запуск 60 спутников в момент старта.

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