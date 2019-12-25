Россия сядет на Луну в 2021 году

"Роскосмос" направит на спутник Земли космический аппарат.

Россия скоро сядет на Луну. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей государственной корпорации "Роскосмос". Специалисты рассказали, что первая отечественная миссия приземлится на Луне в октябре 2021 года.

Ученые направят на спутник Земли автоматическую межпланетную станцию "Луна-25". Устройство будет находиться в полете в течение десяти суток. После старта на Земле аппарат опустится на поверхность небесного тела. Далее космическая станция должна будет прилуниться на территории южного полюса Луны.

Напомним, что в апреле генеральный директор НПО имени Лавочкина рассказывал, что Россия запустит тяжелую посадочную станцию "Луна-27" в августе 2025 года. Таким образом Россия "застолбит" себе место на естественном спутнике Земли.

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