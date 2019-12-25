Россия сядет на Луну в 2021 году

Россия скоро сядет на Луну. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей государственной корпорации "Роскосмос". Специалисты рассказали, что первая отечественная миссия приземлится на Луне в октябре 2021 года.
Ученые направят на спутник Земли автоматическую межпланетную станцию "Луна-25". Устройство будет находиться в полете в течение десяти суток. После старта на Земле аппарат опустится на поверхность небесного тела. Далее космическая станция должна будет прилуниться на территории южного полюса Луны.
Напомним, что в апреле генеральный директор НПО имени Лавочкина рассказывал, что Россия запустит тяжелую посадочную станцию "Луна-27" в августе 2025 года. Таким образом Россия "застолбит" себе место на естественном спутнике Земли.
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