SpaceX потеряла прототип Starship в ходе девятого испытательного полета

Компания не смогла отправить в космическое пространство аппараты связи из серии Starlink.

Американская компания SpaceX сообщила в социальных сетях о потере прототипа своего комического корабля Starship во время девятого испытательного полета. Эксперт добавили, что два предыдущих запуска ракеты, которые происходили в январе и марте, также завершились неудачей.

Произошло быстрое незапланированное разрушение. Специалисты изучают полученные данные и продолжат подготовку к следующему запуску. публикация SpaceX

Напомним, что ракета-носитель стартовала с площадки Starbase штата Техас во вторник, 27 мая, в 19:36 по времени восточного побережья (в 02:36 утра 28 мая по времени Москвы). Примерно через полчаса после запуска контроль над второй ступенью Starship диспетчерами был утерян. Дополнительно эксперты зафиксировали утечку топлива у ракеты. Вывести в суборбитальное пространство восемь симуляторов спутников системы связи Starlink не получилось, так как во время полета дверь грузового отсека корабля не открылась до конца.

Корабль Cargo Dragon с грузом для МКС стартовал с космодрома во Флориде.

Фото и видео: YouTube / The Launch Pad