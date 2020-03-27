В Россию из США прибыл "циклопический мигрант"

"Морской старт" прибыл в порт Славянка.

В Россию из США прибыла Пусковая платформа плавучего космодрома Sea Launch ("Морской старт"). Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с своем Twitter-аккаунте. Сейчас объект находится в приморском порту Славянка.

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Напомним, что работа над плавучим космодромом велась с 1995 года. Учредителями проекта стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner, украинские конструкторские бюро "Южное" и завод "Южмаш". С 2009 года "Морской старт" объявил о собственном банкротстве. В 2018 году группа компаний S7 купила имущественный комплекс проекта. Общая сумма договора составила почти 150 млн долларов, включая сумма на вывод объекта из консервации.

Видео: YouTube/Роскосмос