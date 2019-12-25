Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском

Глава "Роскосмоса" напомнил, что Америка выделяет на отрасль гораздо больше средств, чем Россия.

Дмитрий Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Илоном Маском. В собственном Twitter-аккаунте чиновник объяснил, что компания SpaceX является подрядчиком американского Пентагона. Он призвал россиян "не строить иллюзий" в отношении бизнесмена и иностранных космических программ. Он добавил, что спутниковая группировка Starlink, будет иметь двойное назначение. Одной задачей для проекта станет обеспечение жителей мира широкополосным интернетом, а вторая - связана с военными целями США.

Глава "Роскосмоса" пояснил, что в США в несколько раз больше финансирование, выделяемое на создание ракетно-космической техники. Дмитрий Рогозин уверен, что если "Ангару" вовремя профинансировали хотя бы на четверть суммы, которую американцы направили на разработку Falcon, то Россия уже давно имела бы ракету-носитель.

В Twitter пользователь призвал "Роскосмос" обратить внимание на самарские проекты. Российские специалисты создают ракеты семейства "Союз-2" и перспективный "Союз-5". Последние могут стать отечественным ответом на Falcon 9.

Очередной прототип корабля Starship Илона Маска разрушился при испытаниях.



