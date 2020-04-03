В компании Илона Маска разрушился третий прототип ракеты.

Очередной прототип корабля Starship Илона Маска разрушился при испытаниях. Об этом сообщили в пресс-службе компании SpaceX. Специалисты заявили, что взорвался прототип ракеты SN3.

Известно, что американцы испытывали объект на территории стартовой площадки в Техасе. Аппарат проверялся на криогенную стойкость. Для этого в бак ракеты залили жидкий азот при высоком давлении, которое должно было ожидаться во время космического полета. В результате корабль разрушился ближе к концу проводимого испытания. Известно, что объект разлетелся на несколько частей. Для компании SpaceX подобная неудача стала уже третьей по счету. В феврале 2020 года взорвался прототип SN1, а в ноябре 2019 пострадал прототип Mk1.

Илон Маск прокомментировал ситуацию в своем Twitter. Предприниматель написал, что разрушение прототипа могло произойти из-за ошибки, которую разработчики допустили в конфигурации теста.

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Видео и фото: YouTube/NASASpaceflight

