Первый прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Американцы сообщили о провале испытания на полигоне в штате Техас.

Опытная ракета Starship Mk1 от SpaceX взорвалась во время испытаний. Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 оказался непродуманным. Для руководства компании инцидент на полигоне в Бока Чика в штате Техас оказался полной неожиданностью.

Взрыв произошел в среду во время испытания на максимальное заполнение топлива. В момент трагедии в топливные баки заправлялась криогенная жидкость. Специалисты добавили, что на момент тестирования ракета не была в полностью собранном состоянии. Ло сих пор с сборочной цеху находится головная часть объекта.

Первый испытательный полет на ней должен был состояться уже в декабре 2019 года. Из-за взрыва SpaceX не будет заниматься данной разработкой. Сейчас эксперты планируют переключиться на улучшенную версию ракеты - Mk3.

Ранее Piter.tv писал о том, что астронавты США впервые за 19 лет не вошли в экипажи кораблей "Союз".

Фото: LabPadre stream

Видео: YouTube/NASASpaceflight