Астронавты США впервые за 19 лет не вошли в экипажи кораблей "Союз"

Роскосмос пока что не откликнулся на просьбы американцев.

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей "Союз" впервые за 19 лет. Следующие полеты запланированы на октябрь 2020 года и весну 2021 года. Ранее глава НАСА Джим Брайденстайн просил Роскосмос выделить одно из мест американцу. Данная просьба связана с тем, что полеты на собственных ракетах в США задерживаются.

Сообщалось, что страны ведут переговоры на этот счет, но теперь Центр подготовки опубликовал утвержденный список. В 2020 году в полет отправятся Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Николай Чуб. В списке претендентов на 2021 значатся три Сергея: Рыжиков, Кудь-Сверчков и Корсаков. В состав экипажей впервые с 2000 года вошли только россияне. Это произошло во время посещения станции "Мир". Обычно одно или даже два места занимали иностранцы.

Ранее Piter.tv писал о том, что США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей.

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