Неизвестные распылили газовый баллончик в лицо мужчине в Колпино

Сообщение о нападении на мужчину поступило в правоохранительные органы Колпинского района 8 июля. Инцидент произошел на автомобильной парковке, находящейся на перекрестке Оборонной улицы и Тверского проспекта в городе Колпино, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшим оказался 45-летний гражданин, доставленный в медицинское учреждение с диагнозом химического ожога шеи и телесных повреждений различной степени тяжести. Его состояние оценивается врачами как стабильное.

Согласно пояснению потерпевшего, конфликт возник днем 8 июля неподалеку от дома номер 52 на Заводском проспекте в Колпино, непосредственно в салоне общественного транспорта — маршрутного автобуса. После инцидента мужчина стал жертвой физического насилия и нападения с использованием газового баллончика.

Сейчас сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личностей подозреваемых лиц и обстоятельств происшествия. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV