После конфликта прохожего с самокатчиками на Пролетарской возбудили уголовное дело

Расследованием установлено, что поводом к инциденту послужил случайный наезд одного из самокатчиков на ногу пешехода.

Вечером 7 июля, в 21:45, в полицию Колпино обратился 36-летний местный житель, сообщивший, что возле дома №36 на Пролетарской улице подвергся нападению группы молодежи, передвигавшейся на электросамокатах. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали троих безработных молодых людей возрастом 20–21 год, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Позже из травматологического пункта в полицию поступила телефонограмма, подтверждающая диагноз пострадавшего — многочисленные ушибы. После оказания первой помощи мужчина был отправлен домой в стабильном состоянии.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Расследованием установлено, что поводом к инциденту послужил случайный наезд одного из самокатчиков на ногу пешехода. Замечание, сделанное мужчиной, привело к словесной перепалке, а затем переросло в драку. Молодые люди, участвовавшие в происшествии, помещены под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что один водитель напал на другого на перекрестке Светлановского и Просвещения.

Фото: Piter.TV