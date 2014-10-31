Один водитель напал на другого на перекрестке Светлановского и Просвещения

Ранее фигурант уже находился под контролем правоохранительных органов по делу о порче чужого имущества и имел подписку о невыезде.

В Петербурге начато расследование уголовного дела после жестокого нападения на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Просвещения, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел ранним утром 7 июля. Водитель автомобиля неожиданно применил экстренное торможение прямо перед другим транспортным средством, вызвав недовольство другого автовладельца. Разъярённый мужчина выскочил из своей машины и напал на потерпевшего, нанесший серьёзные травмы. Потерпевший госпитализирован с диагнозом переломы носа, лицевых костей и основания черепа.

Подозреваемого задержали вечером того же дня. Им оказался 22-летний житель Петербурга, официально нигде не трудоустроенный. В его отношении составлен административный протокол. Ранее фигурант уже находился под контролем правоохранительных органов по делу о порче чужого имущества и имел подписку о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан таксист за кражи смартфонов у клиентов.

Фото: Piter.TV