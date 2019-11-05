NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

До 2022 года ситуация точно не изменится.

США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на публикацию National Interest. Авторы материала заявили, что американцам не удалось избавиться от необходимости в РД-180.

Космос остается приоритетной отраслью для военных, разведки и экономики страны. Однако обычные жители страны не в курсе того, что американские ракеты летают с оснащением от России. Это ставит под вопрос национальную безопасность важных объектов, запускаемых на орбиту ВВС США.

Иностранцы смогут заменить оборудование РД-180 только к 2022 году. Обновление арсенала техники произойдет из-за изменений в местном законодательстве. Такое решение конгресса журналисты NI сочли мудрым, так как оно направлено на защиту собственных интересов США. Благодаря нововведению американцы избавятся от "опасной зависимости от неприятеля". Существует вероятность того, что полностью заменить российское оборудование страна сможет только в 2024 году или позже. Журналисты полагают, что из-за неготовности отрасли Америка может ввести понятие "альтернативный двигатель".

Ранее Piter.tv писал о том, что NI назвало российские ЗРК С-400 грозным и смертоносным оружием.

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