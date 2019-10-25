NI назвало российские ЗРК С-400 грозным и смертоносным оружием

Журналисты рассказали о преимуществах российской боевой техники.

National Interest назвал российские ЗРК С-400 грозным и смертоносным оружием. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

Обзорщики мировой военной техники добавили, что следует бояться широкого применения комплекса. По мнению авторов статьи, Россия стремится продавать и использовать С-400, чтобы контролировать ситуацию. Благодаря ЗРК страна получает рычаги управления и возможность угрожать противникам. Политикам из США приходится накладывать санкции на страны за один только интерес к покупке.

На данный момент технические характеристики С-400 минимум в два раза превосходят другие разработки. В частности, там установлены более мощные и чувствительные радары.Они реагируют на любые цели в воздухе.

Среди еще одного преимущества журналисты назвали гибкость в использовании С-400. Он совместим с несколькими типами ракет, которые различаются по весу и возможностям. Такое оснащение позволяет ЗРК создавать многоуровневую защиту от противника. Третьим преимуществом оружия стала дальность стрельбы. Они попадают в цели, находящиеся на расстоянии до 400 километров.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция стала первой страной НАТО, купившей у России ЗРС С-400.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Минобороны России