Мужчина сознался в противоправной деятельности, направленной против национальной безопасности России.

На территории Крыма российские силовые структуры задержали передавшего военной разведке Украины координаты российских позиций С-300. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что подозреваемым по уголовному делу стал 54-летний гражданин страны. Мужчина отправил через мессенджер WhatsApp* ( * - принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории России) фотографии и видеоролики места дислокации зенитно-ракетных комплексов, установленных на полуострове, с указанием координат. Также киевский режим узнал от фигуранта расследования о его готовности к организации терактов в России.

Задержан гражданин России 1972 года рождения, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора информации разведывательного характера в отношении военных объектов на полуострове и подготовки диверсионно-террористических актов. ЦОС ФСБ РФ

По заданию иностранного куратора злоумышленник изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ). В настоящее время местный житель дал признательные показания. Он отправлен под стражу.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России