Приговор еще не вступил в законную силу.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима 36-летнего гражданина России Евгения Шульгу за оправдание теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и других терактов украинских спецслужб. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что мужчина 1989 года рождения признан виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Фигурант расследования задержан российскими силовыми структурами в Костроме. В ФСБ РФ установили причастность подозреваемого к размещению в мессенджере Telegram преступного контента. В частности, россиянин призывал совершать нападение на российских военнослужащих, представителей ФСИН и Министерства по обороне. Он поддерживал провокации, диверсии армии киевского режима на территории нашего государства и атаки, совершенные при помощи БПЛА,в которых погибло мирное население.

ФСБ России предупреждает... призываем граждан к бдительности во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность. ЦОС ФСБ РФ

В Мордовии задержали мужчину за поджог железнодорожной инфраструктуры.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России