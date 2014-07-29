В Мордовии задержали мужчину за поджог железнодорожной инфраструктуры

Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Российскими силовыми структурами задержан юноша, который за материальное вознаграждение от военной разведки Украины совершал поджоги на железнодорожной инфраструктуре страны. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что преступления совершались на территории Мордовии. К противозаконной деятельности гражданин привлекал несовершеннолетних. Через мессенджер Telegram мужчина установил конфиденциальное сотрудничество с представителем иностранного государства. В целях осуществления криминальной деятельности от привлекал к работе подростков. В качестве доказательств выполненных заданий куратор получал фотографии и видеоролики с мест преступлений, а также координаты мест совершения поджогов.

Задержан гражданин России, 2007 года рождения... Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК России (государственная измена) и 205 УК России (террористический акт). ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время фигурант расследования отправлен под стражу.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России