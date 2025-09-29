В Севастополе шеф-повар планировала отравить бойцов СВО

Женщина также передавала засекреченные данные о местах дислокации Черноморского флота военной разведке Украины.

Российские силовые структуры задержали на территории города Севастополя женщину-повара, собиравшуюся в одном из заведений общественного питания отравить военнослужащих специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Подозреваемой в расследовании стала местная жительница 1980 года рождения. Она через мессенджер WhatsApp* (* - принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории России) в сентябре 2023 года установила контакт с Главным управлением разведки при киевском режиме. Через интернет злоумышленница передавала военной разведке иностранного государства сведения о местах дислокации кораблей Черноморского флота, а также маршрутах передвижения личного состава и боевой техники.

В частности, она направила представителям ГУР МОУ фотографии мест дислокации кораблей в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак. ЦОС ФСБ РФ

В отношении гражданки ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. В настоящее время подозреваемая помещена под стражу.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / Крым 24 Новости Крыма