В Луганске предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Росгвардии

Фигуранту также инкриминируется преступление, предусмотренное статьями 30 и 205 УК РФ.

Российские силовые структуры и правоохранительные органы задержали на территории города Луганск россиянина, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего из структуры Росгвардии. Соответствующеезаявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. ЦОС ФСБ РФ

Уточняется, что российский граждан 1975 года рождения, являющийся местным жителем в Луганской народной республике, был завербован куратором из киевского режима. Мужчина по предоставленным ему иностранным ведомством координатам изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ). Бомба могла быть приведена в действие в дистанционном режиме. Силовики определили, что подозреваемый должен был заложить опасный предмет под служебный автомобиль офицера ФСВНГ России. Также злоумышленник держал постоянную связь с кураторами. С помощью мессенджера он передавал координаты и фотографии оборудованного им тайника, прочие сведения. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу.

Фото и видео: МВД России