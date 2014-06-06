Его обвиняют в сборе данных об объектах критически важной инфраструктуры для военной разведки Украины.

В Мордовии по подозрению в госизмене задержали сотрудника IT-компании. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, 39-летнего местного жителя обвиняют в сборе данных об объектах критически важной инфраструктуры для военной разведки Украины. Отмечается, что сотрудник одной из IT-компаний вышел на контакт с сотрудником ГУР МО Украины. За денежное вознаграждение он передавал данные посредством мессенджера Telegram о местах расположения в регионе объектов критически важной инфраструктуры.

Следственным отделом УФСБ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств.

Ранее ФСБ показала видео задержания подпольных оружейников.

Видео: ЦОС ФСБ России