В Китае заявили о способности С-500 сбивать метеориты

Иностранцы ссылаются на российские соцсети и вспоминают случай с челябинским метеоритом.

Новейшие российские ПВО С-500, по мнению Китая, смогут сбивать метеориты. Иностранцы уверены, что "Прометей" превзойдет по мощности и эффективности любое существующие в мире ПВО. Они вспомнили историю с упавшим под Челябинском метеоритом. В издании Sina объяснили, что в то время военные тестировали недавно появившиеся С-500. Именно этим ЗРК удалось вовремя обнаружить метеорит, сбить его, а после успешно разрушить. Однако подтверждения данной информации журнал не предоставил.

Но в российских социальных сетях это происшествие назвали "чудом работы С-500", потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы ЗРК С-500, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала ссылаются китайские журналисты

Напомним, что серийное производство С-500 началось в июне 2019 года. Генеральный директор "Ростеха" заявил, что устройство создается исключительно для армии и не будет продаваться ни за какие средства.

На данный момент известно, что радиус поражения "Прометея" будет составлять 600 километров. Одновременно обнаружить и поразить система сможет до 10 баллистических сверхзвуковых целей. Также ЗРК сможет ликвидировать гиперзвуковые боевые ракеты. Устройство будет превосходить по параметрам ближайшего конкурента С-400, а также американского Patriot Advanced Capability-3.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Китай совместно запустят спутники для раздачи интернета.

Фото: Pixabay.com

Видео:YouTube/

