Россия и Китай совместно запустят спутники для раздачи интернета

Политики двух государств обсудили проекты взаимовыгодного сотрудничества.

Россия и Китай обсуждают запуск совместных спутников, способных контролировать доступ в Интернет. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета, мы приступили к проработке этого проекта объясняет спикер

Политик напомнил, что конкретное соглашение по данному проекту будет подписано уже к концу 2019 года. Тогда же станут известны точки размещения навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou.

Стороны также заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры. Чиновники занимаются созданием транспортных коридоров Приморье-1 и Приморье-2. Оба проекта находятся в стадии разработки. Предполагается, что транспортные средства смогут курсировать по этим трассам в автономном режиме.

Еще одним амбициозным проектом является участие китайского бизнеса в развитии логистической структуры Северного морского пути. Политики не обошли предложения относительно сферы сельского хозяйства. Чиновники надеются открыть рынок зерновых в Китае для всех регионов России. В частности, ведется обсуждение о снятии запрета на ввоз нескольких косточковых культур.

Ранее Piter.tv писал о том, что более 250 представителей бизнеса из разных стран стали участниками форума "Балтика-Китай" в Ленобласти.

Фото: Pixabay.com

