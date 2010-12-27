Более 250 представителей бизнеса из разных стран стали участниками форума "Балтика-Китай" в Ленобласти

Форум стал площадкой для обмена информацией между областными, европейскими и китайскими компаниями.

Более 250 представителей бизнеса из разных отраслей и стран стали участниками областного бизнес-форума "Балтика-Китай".

Для своего первого бизнес-форума регион не случайно выбрал именно это направление. По итогам 2018 года крупнейшими торговыми партнерами и инвесторами в экономику Ленинградской области стали Китайская Народная Республика, Германия и Финляндия — за последние четыре года товарооборот Ленинградской области с Китаем и Германией вырос в два раза и в 2018 году составил 1,7 млрд долл. США и 743 млн долл. США соответственно.

"Ленинградская область уникальный регион — через его территорию проходит четверть всего российского экспорта и импорта. Здесь предприятия могут производить товары как на европейский, так и на азиатский рынок. Если говорить о перспективах сотрудничества с зарубежными компаниями, то этому способствует не только логистика, но и динамика развития экономики. В прошлом году объем инвестиций в области составил 470 млрд рублей — это почти половина валового регионального продукта, и в наших планах эти показатели сохранить в этом году. Кроме того, руководством страны и региона поставлена задача по поддержке экспортеров", — сказал в ходе пленарного заседания заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.



На пленарном заседании представители зарубежных бизнес-сообществ отмечали позитивные результаты Ленинградской области в работе по снижению административных барьеров, её выгодное транспортно-логистическое положение, а также открытость региональной власти в общении с бизнесом.



Форум стал площадкой для обмена информацией между областными, европейскими и китайскими компаниями. Здесь для более чем 70 предприятий была организована биржа деловых контактов, которая дает возможности для знакомства компаний с целью дальнейшего развития экспортных коопераций и обсуждения совместных проектов.



Кроме того, зарубежные партнеры приняли участие в двух сессиях, посвященных вопросам локализации производств и выходу компаний на рынки Китая и Европы. Представители таких крупных компаний с мировым именем, как Siemens, Thermex, Nokian Tyres, Philip Morris поделились своим опытом работы и развития в Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО