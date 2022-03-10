Расчет ЗРК "Стрела-10М" сбил дроны-шпионы ВСУ на запорожском направлении

"Восток" поразил на сво украинские дроны "Лелека-100", "Фурия" и Shark.

Российский боевой расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10М"обнаружил и уничтожил разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины самолетного типа, находившиеся на запорожском направлении. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 20 мая. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами 35-й общевойсковой армии при "Восточной" группировке войск в рамках проведения специальной военной операции. Таким образом наши бойцы обеспечили прикрытие штурмовых подразделений. Известно, что вражеские разведывательные БПЛА были обнаружены военнослужащими наблюдательного поста в ходе мониторинга . После определения направления и азимута на летящий дрон сведения о цели были переданы расчету ЗРК "Стрела-10М".

Привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата целей произвели пуски ракет, уничтожив "Лелека-100", "Фурия" и Shark, осуществлявшие воздушную разведку и корректировку артиллерийского огня. пресс-служба Минобороны РФ

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря.

Фото и видео: Минобороны России