Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря

Два российских стратегических самолета-ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что авиация сопровождалась на некоторых этапах маршрута зарубежными истребителями. Общая Продолжительность полета составила для пилотов более четырех часов.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.
пресс-служба Минобороны РФ
Напомним, что боевые экипажи дальней авиации нашего государства регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все подобные полеты самолетов при дальней авиации Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.
Северный флот отработал уничтожение подлодок в Баренцевом море.
Фото и видео: Минобороны России
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