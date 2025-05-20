Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря

На части маршрута российские ракетоносцы сопровождались истребительной авиацией иностранных государств.

Два российских стратегических самолета-ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что авиация сопровождалась на некоторых этапах маршрута зарубежными истребителями. Общая Продолжительность полета составила для пилотов более четырех часов.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что боевые экипажи дальней авиации нашего государства регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все подобные полеты самолетов при дальней авиации Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Северный флот отработал уничтожение подлодок в Баренцевом море.

Фото и видео: Минобороны России