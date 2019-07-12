Турция стала первой страной НАТО, купившей у России ЗРС С-400

Первые российские зенитно-ракетные комплексы уже доставлены в Анкару.

В Турцию поступили первые ракетно-зенитные комплексы С-400 из России. Информацию об этом официально подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Таким образом, Турция стала первой страной НАТО, получившей российский ЗРС.

Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюррею в Анкару прокомментировали в пресс-службе ведомства

Напомним, что еще 8 июля о поставках ЗРК заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее сенат США воспротивился подобной сделке. Американцы потребовали разорвать контракт с Россией. В случае неподчинения требованиям они угрожали отмене поставок истребителей пятого поколения F-35. Эксперты посчитали, что если страна будет владеть вооружением и от России, и от США, то в результате радары России научатся вычислять и отслеживать истребителя F-35.

Однако, соглашение Турции и России о поставке ЗРС все же было достигнуто. Контракт составил 2,5 миллиарда рублей. Также в покупках С-400 заинтересованы в Китае и Индии.

Ранее Piter.tv писал о том, что США прекратят обучать турецких пилотов на F-35.

Видео: YouTube/Lockheed Martin, Минобороны России