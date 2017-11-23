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Эрдоган: Российские ЗРК С-400 готовят к отправке в Турцию

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В ближайшее время комплексы будут переданы в пользование Турции.

Российские зенитно-ракетные комплексы готовят к отправке в Турцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. О конкретных датах политики решили умолчать. Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын,  объяснил, что даты уже выбраны, но говорить об этом он считает некорректным.

Подготовка к отправке С-400 в нашу страну продолжается. Есть даты, о котором мы договорились с российской стороной, но не заставляйте меня их называть, это некорректно. 

рассказывает спикер

Известно, что доставка пройдет в ближайшие дни. Генштаб Турции и Минобороны выбирают место для размещения ЗРК.

Сделка с Россией накалила отношения Турции и США. Американцы требовали разорвать контракт и купить их комплексы Patriot. За отказ США также пригрозили отменить продажу истребителей F-35. После саммита G20 в Японии ситуация стала менее напряженной.

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД России прокомментировало нецензурную брань грузинского журналиста в адрес Путина.

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги: турция, эрдоган
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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