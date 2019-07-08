МИД России прокомментировало нецензурную брань грузинского журналиста в адрес Путина

Мария Захарова высказалась о поступке Георгия Габунии.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали выходку грузинского тележурналиста, который в грубой форме оскорбил Владимира Путина.

Это беда Грузии заявила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова

Также в ведомстве добавили, что на грузинском телеканале "Рустави 2" произошла "беспрецедентная по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства".

Ранее МИД Грузии разместил в социальной сети Facebook пост с собственной позицией. В нем пресс-служба негативно отнеслась к выходке Георгия Габунии. Эксперты осудили журналиста за нецензурную брань, но ничего не сказали по поводу смысловой нагрузки высказывания. Президент страны также отреагировала на поведение Габунии. Саломе Зурабишвили считает, что поведение журналиста обостряет отношения с Россией, а также идет вразрез с традициями Грузии.

[Выражения в эфире "Рустави 2"] не имеют ничего общего со свободой слова и являются провокацией чистой воды, направленной на осложнение непростой ситуации в российско-грузинских отношениях объясняют в МИДе

Дипломаты добавили, что подобные выходки недопустимы и нарушают международные стандарты профессионализма.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией.

Видео: YouTube/TV IMEDI