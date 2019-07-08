Грузинский оппозиционный телеканал Rustavi 2 возобновил вещание

Вещание было временно прекращено в ночь на 8 июля по решению гендиректора канала Ника Гвамария из-за протестов местного населения. Журналист Георгий Габуния в своей программе больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

Грузинский оппозиционный телеканал Rustavi 2, который не работал с ночи понедельника, в 07:30 (06:30 мск) возобновил свое вещание. Об этом сообщили российские СМИ.

Вещание было временно прекращено в ночь на 8 июля по решению гендиректора канала Ника Гвамария. Он обосновал это угрозами со стороны митинговавших людей. Люди стали стихийно собираться у здания редакции после того, как в своей воскресной передаче журналист Георгий Габуния больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Позже в МВД заявили, что обеспечивают безопасность телеканала и каждого ее работника.

Данные высказывания резко раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и сам директор канала Гвамария.

Ранее Нацбанк Грузии сообщил о негативном влиянии оттока туристов на экономику страны.

Видео: YouTube/ TV IMEDI