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Грузинский оппозиционный телеканал Rustavi 2 возобновил вещание

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Вещание было временно прекращено в ночь на 8 июля по решению гендиректора канала Ника Гвамария из-за протестов местного населения. Журналист Георгий Габуния в своей программе больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

Грузинский оппозиционный телеканал Rustavi 2, который не работал с ночи понедельника, в 07:30 (06:30 мск) возобновил свое вещание. Об этом сообщили российские СМИ.

Вещание было временно прекращено в ночь на 8 июля по решению гендиректора канала Ника Гвамария. Он обосновал это угрозами со стороны митинговавших людей. Люди стали стихийно собираться у здания редакции после того, как в своей воскресной передаче журналист Георгий Габуния больше минуты  нецензурно выражался в адрес руководства России. Позже в МВД заявили, что обеспечивают безопасность телеканала и каждого ее работника.

Данные высказывания резко раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и сам директор канала  Гвамария.

Ранее Нацбанк Грузии сообщил о негативном влиянии оттока туристов на экономику страны.
Видео: YouTube/ TV IMEDI

Теги: rustavi 2, георгий габуния, грузия, протесты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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