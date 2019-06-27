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Нацбанк Грузии сообщил о негативном влиянии оттока туристов на экономику страны

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Курс лари достиг исторического минимума.

Нацбанк Грузии опубликовал официальное заявление, в котором говорится о негативном влиянии оттока туристов на экономику страны. Курс лари упал почти на 2,5%, что является историческим минимумом.

ВКурс продолжает снижаться после подписанного Владимиром Путиным указа о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию. В настоящее время курс лари составляет 2,847 за доллар, но ЦБ не планирует поддерживать его за счет продажи резервов. В Банке убеждены, что сохранение данных валютных резервов наоборот станет залогом стабильности экономики.

По оценкам Нацбанка, из-за оттока туристов потери экономики до конца года составят 200-300 млн долларов. По словам основателя Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалвы Алевердашвили, в случае полной остановки потока российских туристов, страна потеряет 750 млн долларов.  Отмечается, что из-за запрета на авиаперелеты  Грузия потеряла около 150 тыс. российских туристов.

Видео: YouTube / MouzenidisTravel

Теги: авиасообщение россия грузия, грузия, туризм, экономика
Категории: Тема дня,

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