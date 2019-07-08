Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией

В Верховной раде Украины рассказали, что телеканал NewsOne может лишиться лицензии из-за телемоста с Россией. Такое заявление сделала глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.
Событие должно состояться в ближайшую пятницу. В России транслировать мероприятие должен телеканал "Россия-1". Известно, что телемост уже осудили не только в Верховной раде Украины, но и в политической партии Порошенко, национальном корпусе и лично Владимир Гройсман. Спикеры считают, что подобными действиями телевидение бросает информационный вызов безопасности страны. Премьер-министр добавил, что дает президенту Владимиру Зеленскому сутки на адекватный ответ на ситуацию.
Ольга Скабеева в своем канале в Telegram отметила, что согласно данным с официального сайта NewsOne становится понятно, что за диалог между Россией и Украиной выступают 96 процентов аудитории телеканала.
Ранее Piter.tv писал о том, что Украина возвращается к планам по развитию Арктики.
Видео: YouTube/Oleg Prylutskyi
Обсуждение ( 1 )
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