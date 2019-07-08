Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией

Политики Украины настроены решительно. Они не хотят бросать "вызов информационной безопасности" страны.

В Верховной раде Украины рассказали, что телеканал NewsOne может лишиться лицензии из-за телемоста с Россией. Такое заявление сделала глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Событие должно состояться в ближайшую пятницу. В России транслировать мероприятие должен телеканал "Россия-1". Известно, что телемост уже осудили не только в Верховной раде Украины, но и в политической партии Порошенко, национальном корпусе и лично Владимир Гройсман. Спикеры считают, что подобными действиями телевидение бросает информационный вызов безопасности страны. Премьер-министр добавил, что дает президенту Владимиру Зеленскому сутки на адекватный ответ на ситуацию.

Ольга Скабеева в своем канале в Telegram отметила, что согласно данным с официального сайта NewsOne становится понятно, что за диалог между Россией и Украиной выступают 96 процентов аудитории телеканала.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина возвращается к планам по развитию Арктики.

Видео: YouTube/Oleg Prylutskyi