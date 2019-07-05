Украина возвращается к планам по развитию Арктики

Два года назад у государства не получилось посотрудничать с Канадой. Теперь у иностранцев в планах обратиться к партнерству с Норвегией.

Украинские власти заявили о намерениях начать развивать Арктику. Первым шагом для этого станет расширение сотрудничества с Норвегией.

Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком прокомментировал ситуацию посол Вячеслав Яцюк

Заявление политик сделал во время посещения архипелага Шпицберген. Он напомнил, что Украина уже во второй раз делает попытку отправить ученых на Север. Около двух лет назад Гройсман обещал, что страна будет заниматься исследованием вместе с канадскими коллегами. Однако, этого не произошло.

Российские эксперты сомневаются, что данная цель для Украины достижима и сейчас. Они напомнили, что у государства нет выхода к Северному морю, а также необходимой техники.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Днепропетровске 6 детей пострадали из-за взрыва на детской площадке.

Видео: YouTube/PolinaBrz