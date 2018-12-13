США прекратят обучать турецких пилотов на F-35. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По словам экспертов, это ответная реакция на то, что Анкара планирует закупить российские С-400. Ранее Турция заявила, что они не откажутся от покупки "Триумфов". Первая партия должна поступить в июле.
Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила на брифинге, что Турцию ждут "крайне негативные последствия".
В данный момент неизвестно, что делать турецким пилотам, которые находятся на обучении в Аризоне.
Ранее мы сообщали о том, что в России могут начать взимать акцизы с сигарет и кальянов
Видео: Piter.TV
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