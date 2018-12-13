Это ответная реакция на то, что Анкара планирует закупить российские С-400.

США прекратят обучать турецких пилотов на F-35. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам экспертов, это ответная реакция на то, что Анкара планирует закупить российские С-400. Ранее Турция заявила, что они не откажутся от покупки "Триумфов". Первая партия должна поступить в июле.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила на брифинге, что Турцию ждут "крайне негативные последствия".

В данный момент неизвестно, что делать турецким пилотам, которые находятся на обучении в Аризоне.

Ранее мы сообщали о том, что в России могут начать взимать акцизы с сигарет и кальянов

Видео: Piter.TV