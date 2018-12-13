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Alena_Zinovieva
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В России могут начать взимать акцизы с сигарет и кальянов

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Соответствующее предложение внес Кабинет министров.

Кабинет министров предложил взимать акцизы с сигарет и кальянов. Соответствующая поправка в Налоговый кодекс была одобрена на заседании правительства.

Подакцизными товарами хотят признать не только одноразовые сигареты, но и многоразовые, а также кальяны. Министры также расширили первоначальный список организаций, которым установят нулевую ставку налога на прибыль. К музеям, театрам, библиотекам, образовательным и медучреждениям добавят организации социального обслуживания.

Ранее мы писали, что с 1 июля в Петербурге снизится рост тарифов на воду.

Видео: Piter.TV

Теги: акцизы, кабинет министров, сигареты и кальяны
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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