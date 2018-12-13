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Сегодня, 15:45
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Alena_Zinovieva
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С 1 июля в Петербурге снизится рост тарифов на воду

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"Водоканал" расторг договоры страхования, что привело к экономии более 300 млн рублей.

"Водоканал" Петербурга расторг договоры страхования, которые обеспечивали избыточную страховую защиту предприятия. Благодаря этому предприятию удалось сэкономить более 300 млн рублей до конца 2019 года.

Для горожан это означает снижение темпа роста тарифов на водоснабжение и водоотведение уже с 1 июля 2019 года.

Расторжение этих договоров не повлияет на обязательное и добровольное страхование сотрудников компании, имущества и производства работ. Оно будет обеспечиваться в необходимом объеме.

Ранее мы писали, что за год петербуржцы задолжали "Водоканалу" более 1,4 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: водоканал, жкх, тарифы на воду
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Тема дня,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Сегодня 16:39

Если страховая защита предприятия была избыточной, напрашивается решение: предприятие должно вернуть потребителям чрезмерно взысканные в связи с завышением тарифов средства. ФАС, ау!

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Аноним
Сегодня 16:42

Только в русском языке может быть такой термин: "снижение роста".

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Аноним
Сегодня 16:55

Действительно!!! ФАС, ауууу

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