Сообщается, что подозреваемый продавал нелегальный товар в основном через своих знакомых.

Житель Барнаула обвиняется в обороте сигарет без акцизов на 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным следствия, 30-летний мужчина пытался продать крупную партию немаркированной табачной продукции. В результате осмотра машины задержанного изъяли 10 тысяч пачек сигарет, на которых отсутствовали акцизы. Сообщается, что подозреваемый продавал нелегальный товар в основном через своих знакомых. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве полицейские изъяли из незаконного оборота более 800 граммов эфедрона.

Видео: ГУ МВД России по СФО