В Карачаево-Черкесии возбуждено дело об обороте свыше 5,1 тысячи бутылок водки без акцизов

Полиция задержала мужчину, который незаконно реализовывал алкогольную продукцию.

На территории Карачаево-Черкесии российскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело об обороте свыше 5,1 тысячи бутылок водки без акцизов, но с этикетками от известных брендов-производителей спиртосодержащей продукции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Фигурантом расследования стал 56-летний местный житель из города Карачаевска. Мужчина подозревается в покупке и хранении крупной партии немаркированной крепкой алкогольной продукции. незаконный товар обнаружен по месту жительства гражданина, а также в используемых им как склады помещениях в селе Коста Хетагурова и посёлке Белая Гора.

Общая рыночная стоимость изъятой продукции превысила 1,4 млн рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

Ведется уголовное дело по пункту "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа